Новости версия для печати На сегодняшний день более 42 тысяч орловских семей являются обладателями материнского капитала И Пенсионный фонд напоминает, что потратить деньги можно только на определенные цели.



Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий – купить квартиру или построить дом, погасить ипотечный кредит, на образование детей, в том числе можно оплатить занятия в детском саду или проживание в общежитии, пока ребенок учится в колледже или вузе.



В списке законных трат и приобретение товаров для детей с ограниченными физическими возможностями. К примеру, средства реабилитации. Можно деньги оставить как часть накопительной пенсии для матери. Недавно появилась и дополнительная статья использования средств - получение ежемесячных выплат, если доход семьи является низким. Тратить на другие цели материнский капитал нельзя, это незаконно, как и обналичивание сертификата.





Мария Семак

30 августа 2019 года







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