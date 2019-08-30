На сегодняшний день более 42 тысяч орловских семей являются обладателями материнского капитала

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пятница
30.08.2019
14:20:30
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На сегодняшний день более 42 тысяч орловских семей являются обладателями материнского капиталаИ Пенсионный фонд напоминает, что потратить деньги можно только на определенные цели.
Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий – купить квартиру или построить дом, погасить ипотечный кредит, на образование детей, в том числе можно оплатить занятия в детском саду или проживание в общежитии, пока ребенок учится в колледже или вузе.
В списке законных трат и приобретение товаров для детей с ограниченными физическими возможностями. К примеру, средства реабилитации. Можно деньги оставить как часть накопительной пенсии для матери. Недавно появилась и дополнительная статья использования средств - получение ежемесячных выплат, если доход семьи является низким. Тратить на другие цели материнский капитал нельзя, это незаконно, как и обналичивание сертификата.
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