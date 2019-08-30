Новости версия для печати В начале учебного года все школы Орла полиция возьмет под охрану Перед этим здания будут проверены на наличие взрывоопасных устройств.



Помимо этого сотрудники правоохранительных органов проинспектируют нежилые помещения, чердаки, подвалы – после чего их опечатают. Организуются рейды по рынкам и местам массового скопления народа. 2 сентября во всех отделах полиции будут созданы специальные резервы на случай осложнения оперативной обстановки. После торжественных линеек наряды полиции отправятся в патруль по улицам, площадям и скверам.





Мария Семак

30 августа 2019 года







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