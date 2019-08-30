Орловец стал четвертым на всероссийской Спартакиаде пенсионеров

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пятница
30.08.2019
14:20:18
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Орловец стал четвертым на всероссийской Спартакиаде пенсионеровАлександр Снурницын выступал в соревнованиях по шахматам.
Финальная часть спартакиады пенсионеров завершилась накануне в Уфе. В соревнованиях приняли участие 700 пенсионеров из 76 регионов России, а также гости из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы. На Спартакиаде были разыграны награды в шести видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.
Орловскую область представляла сборная команда из восьми спортсменов–победителей регионального этапа Спартакиады пенсионеров России. По итогам выступления в Уфе спортсмены нашей области в общекомандном зачете заняли 32 место из 76 команд и 6 место – в Центральном Федеральном округе.
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