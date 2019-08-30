Новости версия для печати Орловец стал четвертым на всероссийской Спартакиаде пенсионеров Александр Снурницын выступал в соревнованиях по шахматам.



Финальная часть спартакиады пенсионеров завершилась накануне в Уфе. В соревнованиях приняли участие 700 пенсионеров из 76 регионов России, а также гости из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы. На Спартакиаде были разыграны награды в шести видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.



Орловскую область представляла сборная команда из восьми спортсменов–победителей регионального этапа Спартакиады пенсионеров России. По итогам выступления в Уфе спортсмены нашей области в общекомандном зачете заняли 32 место из 76 команд и 6 место – в Центральном Федеральном округе.





Анастасия Дорохова

30 августа 2019 года







На главную страницу





