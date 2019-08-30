Новости версия для печати Орловские «Молодогвардейцы» включились в подготовку ко Дню Знаний Помощь молодого крыла партии «Единая России» в нашем регионе стала адресной.



Кто-то из многодетных семей обратился к молодогвардейцам самостоятельно, других ребята обзванивали. Со всеми родителями были составлены списки необходимых принадлежностей и приобретены наборы. После этого молодогвардейцы передали школьные принадлежности детям из орловских семей. Активисты также отправятся и в Должанский район.



Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Вручили ранцы первоклассникам, тетради и фломастеры детям, которые идут в 4-5 класс. Это хорошая акция. Я призываю всех неравнодушных жителей активно участвовать в подготовке наших детишек к новому учебному году».

Егор Помелухо, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области: «Шесть детей уже точно имеют наборы. Причём одна из них - студентка 2 курса колледжа. Понятно, там небольшие стипендии, возможно, нет возможности купить необходимое. Мы купили бумагу, папки, общие тетрадки, чтобы иметь возможность распечатать реферат какой-то, записывать лекции. Тоже нужно понимать, что это необходимо»





Антон Киселёв

30 августа 2019 года







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