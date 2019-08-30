Новости версия для печати В орловских лагерях в третью смену отдохнуло почти 2000 детей Оздоровлением детей занималось 15 учреждений.



В течение всей смены проводился контроль качества питания. Было исследовано 467 проб пищевых продуктов и готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, из которых одна проба пищевых продуктов не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и три пробы - по микробиологическим показателям.



На территории области не установлены факты открытия оздоровительных учреждений без разрешительных документов.

В целях профилактики заболеваний острыми кишечными вирусными инфекциями в летних оздоровительных учреждениях проведено дополнительное обследование персонала пищеблоков загородных оздоровительных учреждений на носительство рото- и норовирусных инфекций между сменами.





Анастасия Дорохова

30 августа 2019 года







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