Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- За парту - с уверенностью в своих силах. В преддверии нового учебного года врачи НКМЦ им. Круглой работают на выезде. Сегодня специалисты осматривают маленьких пациентов в Ливнах.





- Красота - вне зависимости от возможностей. Орловский дизайнер представила коллекцию инклюзивной одежды. Расскажем, что значит - особенная мода.



- Пропали и до сих пор не найдены... Сегодня - международный день насильственных исчезновений и волонтеры отряда «Лиза Алерт» напомнят о детях, чьи поиски все еще продолжаются.



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Вести-Орёл

30 августа 2019 года







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