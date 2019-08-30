Новости версия для печати Сегодня в Орловском районе столкнулись сразу четыре транспортных средства Данные о пострадавших уточняются. Сейчас там работают пожарные, техногенная служба МЧС, медики и дорожные полицейские. На место аварии выехал наш специальный корреспондент Иван Суверин.



Как сообщил наш корреспондент, ДТП произошло примерно в 10:05 между населенными пунктами Альшанские Выселки и Салтыки. Первыми в аварию попали автобус «МАН» из одного из сопредельных государств и «Тойота Ланд Крузер».

Иван Суверин, корреспондент ГТРК «Орел»: «Водитель, управляя одним из грузовиков, увидев происшествие, притормозил. В него врезался другой автобус. По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 человек, но эти цифры, уточняют в ГИБДД, могут измениться. Медики еще работают на месте. Пока это вся информация.





Иван Суверин

30 августа 2019 года







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