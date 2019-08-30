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Орловский Хоспис-центр начал оказывать дополнительные бесплатные услуги

Остро нуждающейся группе лежачих больных отдали в аренду функциональные кровати. Устройства с пультом управления и необходимыми приспособлениями значительно улучшат качество жизни пациентов и возможность ухода за ними.

В каждой семье, где есть лежачие больные и пожилые люди, всегда много забот. С ними трудно справиться самостоятельно, не имея специального медицинского опыта. Однако в последнее время есть куда обратиться за помощью – к выездной паллиативной бригаде.
Галина Щекина, племянница пациента выездной паллиативной бригады: «Очень прекрасные люди, которые помогают во всем. И как замечательно они с больным обращаются! Очень хорошие люди вообще». 
Вера Свободская, мама пациентки выездной паллиативной бригады: «Делают они, во-первых, это безвозмездно, за что им тоже особая благодарность, и, конечно, нужно сказать им большое спасибо за их внимание, заботу, теплоту, за человечность и душевность, которые они проявляют». 
Сейчас Хоспис-центр внедряет еще один вид помощи - бесплатную аренду функциональных кроватей. Каждая - на колесах с тормозами, с бортиками и нужными приспособлениями. Это поможет справиться с главной бедой лежачих больных - пролежнями.
Ирина Солдатова, медсестра выездной паллиативной помощи: «Есть пролежни, которые имеют форму сдвига. А в этой кровати, когда ножной конец поднимается, сдвиг убирается и пролежней меньше».
Кровати в бесплатную аренду выдают самым тяжелым из тех больных, которые находятся на патронаже у паллиативной бригады. Кому нужнее – решает врач. Ведь постоянных пациентов больше 60, а кроватей пока 15.
Александр Лебедев, Генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Есть коляски, есть ходунки - все это мы передаем людям абсолютно бесплатно на период болезни или необходимости, которая существует у данного больного. Это необходимость, и если уж мы решили сделать жизнь людей лучше, достойней, то это неотъемлемая часть этой работы».
Телефон выездной паллиативной бригады 54-22-01. Работает бригада ежедневно, кроме выходных, - можно и на помощь позвать и совета спросить.


Елена Литинская
30 августа 2019 года

 


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