Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор проверяет выкладку молочных продуктов в магазинах 12 штрафов и 62 предупреждения с начала июля получили продавцы торговых точек, где реализуется молочная продукция. Согласно закону, теперь молочная продукция из натурального сырья и продукция из его заменителей должна лежать на разных полках. Рейды проводят сотрудники регионального Роспотребнадзора.



Согласно новым требованиям, при выкладке в торговых залах молочных, молочно-составных и молокосодержащих продуктов, на полках должна быть сопровождающая надпись – «Продукты без заменителя молочного жира».



Также Роспотребнадзор обязал производителей товаров на основе преобразованного сырья следить за маркировкой. Например, название такого продукта должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Производные, которые могут ввести покупателя в заблуждение, в маркировке тоже недопустимы. Правда изменения в правилах распространяются не на все изделия - например, из какого сырья сделано мороженое - натурального или преобразованного - производитель рассказывать не обязан.

Ольга Гаврилова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В настоящее время проверено более 320 предприятий, нарушения установлены в 56% случаев. К виновным лицам приняты меры административного взыскания. По статье 14.15 КоАП - в размере штрафа до 30 тысяч рублей».





Антон Киселёв

30 августа 2019 года







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