Новости версия для печати Выборы - без происшествий Такую цель ставят перед собой сотрудники управления надзорной деятельности регионального главка МЧС.



Подробный инструктаж по пожарной безопасности члены избирательных комиссий Орловской области получили в администрации Советского района. Инспекторы еще раз заострили внимание на путях эвакуации, исправности первичных средств пожаротушения и пожарной сигнализации. А для полной уверенности в день выборов на каждом избирательном участке региона будет организовано дежурство сотрудников МЧС.

Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Сотрудниками МЧС особое внимание уделяется обеспечению мер пожарной безопасности на объектах проведения выборов, на избирательных участках. В связи с этим проводятся внеплановые выездные проверки в отношении этих объектов».





Иван Суверин

30 августа 2019 года







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