Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не всё молоко одинаково полезно. Роспотребнадзор проверяет магазины. Нарушения есть в половине случаев.



- В помощь паллиативным больным - функциональные кровати. Мы пообщались с теми, кто борется за каждый день жизни.



- Индивидуальный подход к повседневной одежде. Модные и инклюзивные наряды орловского дизайнера представят в Москве. Мы побывали на предпоказе.



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Вести-Орёл

30 августа 2019 года







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