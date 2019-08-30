Новости версия для печати В Болховском доме-интернате нашли виновных В отношении руководства и сотрудников Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов, грубо нарушивших свои трудовые обязанности, приняты меры наказания.



Поводом стало опубликованное ранее видео, в котором снято грубое нарушение трудовых обязанностей младшим медицинским персоналом в отношении пожилого пациента.



Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната. Фельдшеру и медицинским сестрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.



Областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в ближайшее время проведет комплексную выездную проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В связи с выявленным нарушением, подобные проверки будут проведены и в других домах-интернатах области, сообщает пресс-служба областной администрации.





Анастасия Дорохова

30 августа 2019 года







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