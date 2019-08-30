Новости версия для печати Мониторинг из космоса помог предотвратить возгорание Пожар вовремя заметили в Дмитровском районе.



По данным филиала космического мониторинга Национального ЦУКС, на территории Орловской области 29 августа была зарегистрирована одна термоточка, которая и подтвердились. Так, согласно присланным координатам оперативная группа Дмитровского местного пожарно-спасательного гарнизона выезжала в деревню Талдыкино, на поле около которого было обнаружено загорание стерни и пожнивных остатков на площади пять гектаров. Загорание было ликвидировано силами 18-й пожарно-спасательной части.



В ходе дознания сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитровскому району было установлено лицо, причастное к возникновению возгорания пожнивных остатков и стерни в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации.



Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводится проверка и будет составлен административный материал в отношении виновных в поджоге стерни и несоблюдении правил пожарной безопасности.





Анастасия Дорохова

30 августа 2019 года







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