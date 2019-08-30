Новости версия для печати В Орловский перинатальный центр поступило новое диагностическое оборудование Ультразвуковой аппарат экспертного класса приобрели при поддержке руководства клиники и департамента здравоохранения области для акушерского отделения.



Новый аппарат позволит диагностировать врожденные пороки развития будущего малыша, в том числе патологии сердца на более ранних сроках беременности. Это даст возможность в случае нарушений развития плода делать прогнозы и принимать необходимые меры как можно раньше.



Татьяна Кирсанова, зав. отделением перенатальной диагностики перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Раньше в стационаре у нас находился аппарат среднего уровня, и естественно у нас не было объёма, не было 3D и 4D. Теперь у нас появился объем, нам это очень поможет в плане диагностики пороков, на что направлена вся наша работа».

Ультразвуковой аппарат приобретен за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Его стоимость почти пять с половиной миллионов рублей.





Елена Литинская

30 августа 2019 года







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