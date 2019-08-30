Сегодня храм в селе Русский Брод обрел главный купол

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пятница
30.08.2019
22:13:18
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Сегодня храм в селе Русский Брод обрел главный куполВ селе Русский Брод Верховского района больше 10 лет назад заложили первый камень в фундамент будущего храма. Накануне на него подняли самый большой купол.
Диаметр купола 7 метров, высота - 9. Всего, согласно проекту, будет три купола - маленькие по полтора метра в высоту и радиусом 70 сантиметров.
Место для церкви выбрали сами жители. Здесь когда-то была воскресно-приходская школа, потом краеведческий музей, а теперь единственная на селе церковь. Как только будут завершены кровельные работы, в храме начнут проводить службы.
«Проект храма - необычный, он имеет два придела: нижний придел и верхний придел. Нижний придел - это крестильня с полным погружением. А верхний предел - в честь Иконы Спас Нерукотворный».
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