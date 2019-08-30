Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Трое - уволены. Двоим - объявлен выговор. Приняты кадровые решения после скандала в Болховском доме-интернате.



- Одно ДТП на четверых. Внедорожник столкнулся с автобусом, и эта авария спровоцировала еще одну. Наш репортаж с места ЧП.



- Большой подарок - активным и экстремальным. Сегодня в Орле открылся скейт-парк. Теперь оттачивать мастерство можно в режиме 24 х 7.



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Вести-Орёл

30 августа 2019 года







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