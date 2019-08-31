Новости версия для печати На территории стадиона им. Ленина в Орле построят футбольный манеж Сейчас под него подыскивается земельный участок.



Строительство спортивного объекта будет осуществляться в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость манежа - 475 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета. Площадь манежа составит 7000 кв. м. В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация, стоимость которой составит 20 млн рублей. В 2021 году начнутся строительный работы, а сдача объекта запланирована на 2023 год.





Анастасия Дорохова

31 августа 2019 года







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