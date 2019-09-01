Новости версия для печати 4 сентября Орловская станция переливания крови проведет выездной «День Донора» Мобильная станция будет работать с 10:00 до 15:00 на площади Ленина.



Все жители региона могут сдать кровь, которая спасет жизнь огромному количеству людей. С собой необходимо взять паспорт. Рекомендации донорам: не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи, позавтракать хлебобулочным изделием со сладким чаем. Кстати, яйца противопоказаны так же, как и жирная пища. А главное – донор должен быть здоров и хорошо себя чувствовать.





Анастасия Дорохова

1 сентября 2019 года







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