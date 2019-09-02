Сегодня в школах Орловщины начинается новый учебный год

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понедельник
2.09.2019
18:19:16
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Сегодня в школах Орловщины начинается новый учебный годВ Орловской области работают 650 учреждений: 362 общеобразовательных учреждений, 171 учреждение дошкольного образования, 19 образовательных организаций среднего профессионального образования, 95 организаций дополнительного образования детей, 3 организации иного типа, осуществляющих образовательную деятельность.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в 2019-2020 учебном году насчитывается 156 тыс. учащихся и воспитанников. Детсадовцев - 33 196 человек, школьников - 75 711, в том числе 8 тыс. первоклассников. Получать профессию будут 45 891, из них 30 300 – студенты вузов и 15 591 студенты и учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
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