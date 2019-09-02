Новости версия для печати День Знаний в Орле пройдет празднично В этот день у школьников большой выбор развлекательных программ.



Музеи города приглашают сегодня всех на день открытых дверей, посвященный Дню Знаний. Экскурсии будут проходить в краеведческом музее, в военно-историческом, и в доме Русанова. Осмотреть выставки и экспозиции можно будет с 10 до 17 часов. Гостей ждёт интересное путешествие в историю родного края.





Подготовили подарок жителям областного центра к началу нового учебного года и актеры кукольного театра – детей и их родителей приглашают сегодня на спектакль под открытым небом. Зрителям покажут музыкальную сказку «Байки с ярмарки». Помимо этого гостей ждет интерактивная игровая программа, мастер-классы от главного художника театра, ведущих артистов и главного режиссёра. Начало праздника – в 18 часов. Место действия – площадь им. Ленина.





Мария Семак

2 сентября 2019 года







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