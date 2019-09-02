Новости версия для печати К новому учебному году юные жители поселка Знаменка Орловского района получили отремонтированную школу Приятным бонусом стал спортивный комплекс на открытом воздухе. На празднике по случаю открытия объектов побывала и наша съемочная группа.



«Красота!». Так отреагировали гости, увидев, как преобразилась после ремонта Знаменская школа. Актовый зал, коридоры, столовая - теперь дети будут приходить сюда с еще большим удовольствием. Ну а разогнать полученные на обеде калории юные спортсмены смогут на новой спортивной площадке во дворе



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У меня при открытии подобных объектов есть одно условие – чтобы мы в дальнейшем помогали и развивали школу, эти площадки должны быть заполнены детьми, спортсменами. Чтобы они не пустовали, и всегда были созданы возможности открыть двери, и чтобы наши юные спортсмены могли свои таланты здесь реализовать».

Площадка Знаменской школы сможет удовлетворить практически любой спортивный вкус. Здесь есть возможность поиграть в баскетбол и футбол, волейбол и хоккей. Кроме того, можно взять в руки ракетку для бадминтона, размявшись перед этим на тренажерах в зоне воркаута.



Юрий Парахин, глава Орловского района: «Я уверен, что эта спортивная площадка – это новый старт к достижениям наших детей! Вв Знаменскую школу, где обучается почти 1200 учеников, вложено 33 миллиона рублей. Это огромные средства, самые большие средства, которые вложены в школы нашего района».

От официальных слов представители власти перешли к делу, решив лично проверить поле для мини-футбола на прочность. Получилось успешно. Ну а юные спортсмены оккупировали кольца и ворота еще до начала официальной части соревнований.



Владимир Азаров, баскетболист: «Только сегодня зашли, но сразу хочется сказать, что покрытие приятное. Приятно прыгать и кольца адекватные. Мне нравится!».

Место для универсальной площадки было выбрано не случайно. Ученики Знаменской школы – большие любители спорта.



Наталия Котова, директор Знаменской школы: «У нас очень хорошие достижения. Особенно в мини-футболе. Наша команда Знаменской школы заняла второе место во всероссийских мини-футбольных соревнованиях школьных команд. Также у нас ребята занимаются баскетболом, волейболом».

Кстати, вместе со школьным годом в сентябре начинается и активный спортивный сезон. А это значит, что площадка подоспела как раз вовремя









Анастасия Дорохова

2 сентября 2019 года







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