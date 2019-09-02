Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Первый звонок - прозвучал. Сегодня - праздник для школьников и студентов, родителей и педагогов. За парты сели почти 77 000 орловских детей.



- Дорога к знаниям - с риском для здоровья. Обеспечат ли ученикам 29-й школы города Орла безопасность? В ситуации разбирался Иван Суверин.



- Спортивная площадка в подарок к новому учебному году. Расскажем, как еще изменилась Знаменская школа после ремонта.



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Вести-Орёл

2 сентября 2019 года







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