Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня первый звонок прозвучал практически во всех школах региона, а в ОГУ заложили капсулу времени. Мы побывали на Дне знаний.



- Смешалось и белое, и красное. В ДТП попал грузовик крупной сети алкомагазинов.



- Голосуй, где удобно. У орловцев впервые появилась возможность проголосовать на одном из 30 цифровых избирательных участков в Москве. Расскажем, как это сделать.



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Вести-Орёл

2 сентября 2019 года







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