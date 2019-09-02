Новости версия для печати В лучшей орловской школе впервые за парты сели 70 человек В орловской гимназии № 34 сформировано три первых класса. Чуть меньше здесь выпускников.



В прошлом учебном сезоне гимназия была признана «Лучшей школой года». С приставкой «Лучший» здесь и учитель астрономии и информатики. Уже осенью Сергей Шаров поедет в Грозный представлять Орловщину на Всероссийский этап конкурса «Учитель года».

Сергей Шаров, учитель гимназии №34 г. Орла: «Что пожелать школьникам? Первоклассники - они фантазеры, им нужно мечтать, фантазировать и не лениться. А одиннадцатиклассникам - они стоят на пороге взрослой жизни, им нужно определяться со своей специальностью, со своей будущей профессией, поэтому одиннадцатиклассникам я бы пожелал учиться, творить, дерзать, ничего не бояться и на пятерки сдавать экзамены». Полноценный учебный процесс начнет завтра. Сегодня же школьники ненадолго задержались за партами - у них прошел «Урок мира», а сотрудники МЧС провели «Урок Безопасности».



Сегодня в Орловской области за парты сели более 76 тысяч детей. 8 тысяч 80 первоклассников в этом году впервые порог школы переступили.





Анна Вайсергисер

2 сентября 2019 года







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