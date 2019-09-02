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Орловский опорный вуз пополнили пять тысяч студентов

На площади около фундаментальной библиотеки прошел праздник, посвященный Дню Знаний.

В этом году Орловский государственный университет отмечает вековой юбилей. Сегодня в капсулу времени вложили послание, адресованное будущему поколению. Вскрыть ее нужно будет через 50 лет.
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Для университета начался новый век. Это не просто торжественно, это еще и очень ответственно. Это связано с будущим, с ожиданием того, что мы изменимся еще больше в лучшую сторону, мы будем более современными, мы будем использовать все новые технологии, будем придумывать много нового для студентов, чтобы они полной грудью почувствовали студенческую жизнь».
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы по праву гордимся студенческой молодежью и по праву называем Орел городом студентов. В наших вузах обучается более 35 тысяч юношей и девушек почто по 300 направлениям подготовки и специальностям. Орловские студенты принимают самое активное участие в общественной жизни региона».



Надежда Невматулина
2 сентября 2019 года

 


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