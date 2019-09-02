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понедельник
2.09.2019
18:18:45
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«Ботаника» открыта!В орловском парке подходит к завершению 3-й этап реконструкции. Но, несмотря на то что работы по благоустройства продолжаются, там прошел большой праздник.
Перетягивание каната, детский баскетбол, концертная и спортивная программы для всех возрастов. Открытие парка «Ботаника» стало праздником для жителей микрорайона. Но строители и в этот день продолжали работы по асфальтированию дорожек. В этом году там создали сеть тропинок, частично обустроили детскую площадку и площадку для отдыха. Появились скамейки, урны и новые фонари.
На этом преображение не заканчивается. Впереди четвертый этап реконструкции. Он запланирован на следующий год. По результатам интернет-голосования определят работы, обязательные к выполнению. Но уже известно, что в планах - отремонтировать мост за парком, оборудовать еще одну спортплощадку и заасфальтировать новые дорожки.
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