Новости версия для печати «Ботаника» открыта! В орловском парке подходит к завершению 3-й этап реконструкции. Но, несмотря на то что работы по благоустройства продолжаются, там прошел большой праздник.



Перетягивание каната, детский баскетбол, концертная и спортивная программы для всех возрастов. Открытие парка «Ботаника» стало праздником для жителей микрорайона. Но строители и в этот день продолжали работы по асфальтированию дорожек. В этом году там создали сеть тропинок, частично обустроили детскую площадку и площадку для отдыха. Появились скамейки, урны и новые фонари.



На этом преображение не заканчивается. Впереди четвертый этап реконструкции. Он запланирован на следующий год. По результатам интернет-голосования определят работы, обязательные к выполнению. Но уже известно, что в планах - отремонтировать мост за парком, оборудовать еще одну спортплощадку и заасфальтировать новые дорожки.





Надежда Невматулина

2 сентября 2019 года







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