Новости версия для печати «Цветы для учителя» Акцию под таким названием провели в УМВД по Орловской области.



Сотрудники полиции имели возможность на несколько минут вернуться в свое детство и еще раз сказать «спасибо» своим учителям. В свободное от службы время в родных школах побывали десятки стражей порядка. Трогательные моменты встречи с педагогами, обмен воспоминаниями и выражение признательности тем, кто указал дорогу к знаниям, - вот для чего была задумана акция.





Иван Суверин

2 сентября 2019 года







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