Новости версия для печати В Орле побывали пожарные из Эстонии Наш город оказался на пути огнеборцев, когда они возвращались с международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны. Форум проходил в Иркутске в начале августа.



Участники автопробега едут по России на своем пожарном «КамАЗе». Он оснащен крюковой мультилифтовой системой погрузки кузова. Благодаря этому грузовик становится универсальным. Находясь на боевом дежурстве, он перевозит мощный пожарный насос и другое оснащение. Но сейчас, в дальней дороге, машина превратилась в мобильный и комфортабельный жилой модуль.



Длительное путешествие добровольцев подходит к логическому завершению, но формат автопробега остается неизменным: в каждом из городов представители Эстонии стараются познакомиться с работой пожарных, обмениваются опытом и информацией.



В Орле эстонских добровольцев ждала насыщенная программа. Они возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, открытому в этом году. После этого гостей из прибалтийской страны ждали в 1-й пожарно-спасательной части по охране Советского района города Орла. Здесь орловские огнеборцы продемонстрировали работу современных образцов пожарной техники и оборудования, показали служебные и бытовые помещения части, рассказали о распорядке дня, проведении занятий, учений.



Обменяться опытом со своими зарубежными коллегами смогли и члены добровольной пожарной команды Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина.



Завершился визит добровольцев из Эстонии посещением Специализированной пожарно-спасательной части. Здесь они узнали, что это подразделение призвано реагировать на все происшествия на территории Орловской области. Большая часть ее сотрудников входит в состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Орловской области, которая готова в течение нескольких часов выдвинуться в район чрезвычайной ситуации.





Анастасия Дорохова

2 сентября 2019 года







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