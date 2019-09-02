В Северном районе Орла пресечена кража из магазина

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понедельник
2.09.2019
18:19:22
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В Северном районе Орла пресечена кража из магазинаСообщение о проникновении в магазин, расположенный на ул. Металлургов, поступило в ночное время.
На место происшествия незамедлительно выехали работники предприятия, о происшествии они сообщили в ближайший отдел полиции.
Сотрудники ЧОП не дали злоумышленнику выйти из помещения торговой точки, а подоспевшие члены следственно-оперативной группы задержали его.
Полицейские установили, что гражданин 1975 года рождения при помощи молотка взломал дверь и проник в магазин, откуда попытался похитить денежные средства в сумме 2300 рублей.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу».
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