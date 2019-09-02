Новости версия для печати В Северном районе Орла пресечена кража из магазина Сообщение о проникновении в магазин, расположенный на ул. Металлургов, поступило в ночное время.



На место происшествия незамедлительно выехали работники предприятия, о происшествии они сообщили в ближайший отдел полиции.



Сотрудники ЧОП не дали злоумышленнику выйти из помещения торговой точки, а подоспевшие члены следственно-оперативной группы задержали его.



Полицейские установили, что гражданин 1975 года рождения при помощи молотка взломал дверь и проник в магазин, откуда попытался похитить денежные средства в сумме 2300 рублей.



В отношении подозреваемого следственным отделом ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2019 года







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