Новости версия для печати В Залегощенском районе открыли памятную стелу «Населенный пункт воинской доблести» Указ о присвоении селу Красное Красненского сельского поселения почетного звания был подписан главой региона в апреле прошлого года.



На территории села разворачивались боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении в начале 1943 года. После кровопролитных сражений 9 марта 1943 года село Красное было освобождено от сил неприятеля, но в окрестностях бои продолжились. В течение семидневных боев за населенный пункт Красная Армия потеряла около 1,5 тыс. бойцов, было ранено 4 тыс. солдат и офицеров, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова

2 сентября 2019 года







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