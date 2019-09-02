В поселке Знаменка Орловского района из окна выпал четырехлетний ребенок

|
понедельник
2.09.2019
18:18:26
|
|
В поселке Знаменка Орловского района из окна выпал четырехлетний ребенокСледственный комитет по Орловской области проводит проверку.
Установлено, что 1 сентября 2019 года в поселке Знаменка Орловского района из окна балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний мальчик. Малыш самостоятельно вышел на балкон и, взобравшись на подоконник, выпал из окна. Также установлено, что ребенок воспитывается в благополучной семье, в момент несчастного случая родители находились дома.
В настоящее время ребёнок находится на лечении в реанимационном отделении больницы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта