Новости версия для печати В поселке Знаменка Орловского района из окна выпал четырехлетний ребенок Следственный комитет по Орловской области проводит проверку.



Установлено, что 1 сентября 2019 года в поселке Знаменка Орловского района из окна балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний мальчик. Малыш самостоятельно вышел на балкон и, взобравшись на подоконник, выпал из окна. Также установлено, что ребенок воспитывается в благополучной семье, в момент несчастного случая родители находились дома.



В настоящее время ребёнок находится на лечении в реанимационном отделении больницы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Анастасия Дорохова

2 сентября 2019 года







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