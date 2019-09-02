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понедельник
2.09.2019
18:18:02
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ФК «Орел» выиграл у второй молодежки «Тамбова»Итог встречи в Третьем дивизионе – 3:0.
Матч Первенства союза футбольных федераций «Центр» состоялся в Орле в минувшую субботу. Счет был открыт в середине первого тайма – на 22 минуте точным ударом отметился Даниил Умрихин. К концу первого игрового отрезка наша команда имела еще один хороший шанс забить, но одиннадцатиметровый удар не реализовал Александр Васюков. Впрочем, после перерыва «орлы» отличились еще дважды – голы на свой счет записали Павел Кадушкин и Артем Лукша. Набранные три очка позволили ФК «Орел» сохранить за собой шестое место в турнирной таблице. Следующую игру наша команда проведет на выезде 4 сентября – «орлы» отправятся в гости к калужскому «Космонавту».
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