Новости версия для печати Орловская молодежь почтит память жертв трагедии в Беслане Ежегодно в начале сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом как память о трагических событиях, произошедших в школе № 1 города Беслана 1–3 сентября 2004 г.



Сегодня, 3 сентября, перед Многофункциональным центром (ул. Ленина, 1) пройдет традиционная молодежная акция «Мир во всем мире». Начало — в 13:00. Участниками акции станут орловская молодежь, детские и молодежные общественные объединения, жители города.



Собравшиеся возложат цветы к Стене памяти, зажгут свечи и выпустят в небо воздушные шары в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации.

В библиотеках города в этот день пройдут лекции и беседы. А во всех храмах региона, по благословению Владыки Тихона, свершат поминальные службы.



4 сентября в 12:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится молодежная акция памяти «Мир детям мира!», направленная на воспитание чувств толерантности, патриотизма и взаимного уважения культурных особенностей всех народов, населяющих нашу страну.





Анастасия Дорохова

3 сентября 2019 года







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