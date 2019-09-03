Сегодня – день памяти Ивана Сергеевича Тургенева

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вторник
3.09.2019
13:15:30
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Сегодня – день памяти Ивана Сергеевича ТургеневаВ Орле запланированы сразу несколько литературных акций.
С 9 утра до 3 часов дня в сквере Ермолова ждут всех почитателей таланта нашего знаменитого классика – на конкурсы и викторины по его произведениям. Там же будет открыта книжная выставка.
В музее писателя все начнется с зажжения поминальной свечи – в 14:00. После состоится театрализованное представление по роману «Дворянское гнездо» - автор и его герои сами расскажут о значении этого произведения в их судьбах.
Ждут сегодня гостей и в родовом имении писателя – в 10 утра в храме Спасского–Лутовиново состоится панихида, после все желающие смогут принять участие в акции «Читаем Тургенева».
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