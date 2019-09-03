Новости версия для печати Сегодня – день памяти Ивана Сергеевича Тургенева В Орле запланированы сразу несколько литературных акций.



С 9 утра до 3 часов дня в сквере Ермолова ждут всех почитателей таланта нашего знаменитого классика – на конкурсы и викторины по его произведениям. Там же будет открыта книжная выставка.



В музее писателя все начнется с зажжения поминальной свечи – в 14:00. После состоится театрализованное представление по роману «Дворянское гнездо» - автор и его герои сами расскажут о значении этого произведения в их судьбах.



Ждут сегодня гостей и в родовом имении писателя – в 10 утра в храме Спасского–Лутовиново состоится панихида, после все желающие смогут принять участие в акции «Читаем Тургенева».





Мария Семак

3 сентября 2019 года







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