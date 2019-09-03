Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Почти 77 тысяч школьников, 35 тысяч студентов - сегодняшний праздник коснулся, наверное, каждую орловскую семью.



- Что пожелали студенты ОГУ своим потомкам? Узнаем только через 50 лет.



- И вновь - летнее ЧП. Детские врачи спасают малыша, выпавшего с пятого этажа.



- Орловские ноты в Рекорде Гиннеса. Наши музыканты были на стадионе в Санкт-Петербурге.



- На старт - к победам! База для этого у ребят из Знаменской школы теперь есть.



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Вести-Орёл

2 сентября 2019 года







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