На несколько дней Орел станет центром общения православных христиан

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вторник
3.09.2019
13:15:18
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На несколько дней Орел станет центром общения православных христианСегодня в Орле стартует проект «От покаяния к воскресению России».
В его рамках запланирована насыщенная воспитательно-просветительная программа. Это и встречи с духовенством, на которых можно будет задать священникам волнующие вопросы. И показ православных фильмов – о праздниках и традициях. Гостей принимает Богоявленский собор Орла. Там же пройдет молебен «На начало благого дела», который возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. После для гостей выступит православная певица Наталья Куприянова. А завершит масштабную встречу концерт, подготовленный орловским центром творчества, 7 сентября.
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