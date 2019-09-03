Новости версия для печати На несколько дней Орел станет центром общения православных христиан Сегодня в Орле стартует проект «От покаяния к воскресению России».



В его рамках запланирована насыщенная воспитательно-просветительная программа. Это и встречи с духовенством, на которых можно будет задать священникам волнующие вопросы. И показ православных фильмов – о праздниках и традициях. Гостей принимает Богоявленский собор Орла. Там же пройдет молебен «На начало благого дела», который возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. После для гостей выступит православная певица Наталья Куприянова. А завершит масштабную встречу концерт, подготовленный орловским центром творчества, 7 сентября.





Мария Семак

3 сентября 2019 года







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