Новости версия для печати В Орловском районе полицейские нашли похищенный телевизор Оперативники раскрыли преступление в течение дежурных суток.



С заявлением обратился житель деревни Верхняя Калиновка 1957 года рождения. Пенсионер рассказал, что из его дома неизвестные похитили телевизор стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Было установлено, что незадолго до кражи в доме потерпевшего компания мужчин распивала спиртное, а хищение произошло в момент, когда хозяин уснул.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Орловского района 1982 года рождения.



Мужчина признался в содеянном. Оперативники установили, что данный гражданин, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил телевизор и затем продал его. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

3 сентября 2019 года







На главную страницу





