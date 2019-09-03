В Орловском районе полицейские нашли похищенный телевизор

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вторник
3.09.2019
13:15:49
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В Орловском районе полицейские нашли похищенный телевизорОперативники раскрыли преступление в течение дежурных суток.
С заявлением обратился житель деревни Верхняя Калиновка 1957 года рождения. Пенсионер рассказал, что из его дома неизвестные похитили телевизор стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Было установлено, что незадолго до кражи в доме потерпевшего компания мужчин распивала спиртное, а хищение произошло в момент, когда хозяин уснул.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Орловского района 1982 года рождения.
Мужчина признался в содеянном. Оперативники установили, что данный гражданин, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил телевизор и затем продал его. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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