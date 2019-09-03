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вторник
3.09.2019
13:15:13
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В Орле раскрыто убийство по «горячим следам»Труп мужчины был обнаружен сегодня утром.
На теле 32-летнего местного жителя были обнаружены признаки насильственной смерти. По данному факту СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По «горячим следам» задержано лицо, причастное к совершению данного преступления, - супруга потерпевшего, которая под тяжестью предъявленных улик созналась в содеянном и дала признательные показания, пояснив, что нанесла мужу ножевое ранения в ходе возникшего конфликта, произошедшего после употребления спиртных напитков.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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