Новости версия для печати Орловские спасатели принимали в гостях эстонских коллег Есть ли разница между работой пожарных в России и - в Эстонии? Орловские сотрудники МЧС получили ответ на этот вопрос от своих заграничных коллег. Группа эстонских добровольных пожарных заглянула в Орел по пути с международного форума, который прошел в Сибири.



В прибалтийской республике пожарное дело сейчас построено по образцу западных соседей. Эстонский спасательный департамент входит в состав МВД. Зато технику эстонцы используют нашу, а именно «КАМАЗ».



Независимо от национальности, пожарным - добровольцам и профессионалам - всегда есть что обсудить - множество рабочих тонкостей, неизвестных широкой публике. Так, например, выяснилось, что рукав к разъему эстонцы крепят иначе, чем мы.



Участие добровольцев обеих стран в профилактической работе также разнится. В России пожарные-волонтеры выступают в качестве приданных сил госпожнадзора. А вот в Эстонии добровольцы инспектируют жилье самостоятельно и вынуждены сочетать напористость и тактичность.



Зато нормативы боевого выезда у российских и эстонских пожарных совпадают. Что решительно опровергает устойчивые стереотипы о пресловутой прибалтийской нерасторопности. А вот, например, по плотности прикрытия территорий эстонские пожарные дадут россиянам солидную фору - самое большое расстояние между пунктами пожарных - 16 километров, самое ближайшее - 8. Так что бригады пожарных даже соревнуются - кто быстрее может приехать на вызов.



Различия и особенности работы пожарных двух стран не отменяют того единства, что заложено в самой идее помощи ближнему.

Мати Лейватегия, добровольный пожарный (Эстония): «Спасатели, пожарные - это одна большая семья, и тут плохих людей нет». Перед отъездом эстонские огнеборцы возложили цветы к памятнику героям-пожарным. Орловцы вручили гостям памятные подарки. По пути домой эстонцы рассчитывают встретиться еще с пожарными Смоленска и Пскова.





Иван Суверин

3 сентября 2019 года







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