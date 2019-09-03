Бронзовый призёр чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Даниил Шмыдов сегодня получил заслуженную награду из рук губернатора

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вторник
3.09.2019
20:24:49
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Бронзовый призёр чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Даниил Шмыдов сегодня получил заслуженную награду из рук губернатораВыпускник Орловского реставрационно-строительного техникума выступал в компетенции «Облицовка плиткой».
45-й чемпионат мира Worldskills проходил в Казани. У нашего земляка было 24 конкурента из разных стран мира. Конкурсантам предстояло выполнить 4 модуля - облицевать плиткой стену в цветах российского триколора, выложить слово «Казань» и облицевать пол со ступеньками и перегородку с нишей. В зачёт шло время выполнения работы и её качество. С победой Даниила Шмыдова поздравил Андрей Клычков.
Глава региона поблагодарил Даниила за достойное представление Орловщины и всей страны на чемпионате и пожелал и дальше расти в своем мастерстве.
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