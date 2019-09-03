Новости версия для печати В Орле вспомнили о событиях в Беслане Уже 15 лет в календаре памятных дат России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Появилась эта дата после трагических событий 2004 года. Тогда 1 сентября в Беслане террористы взяли в заложники педагогов, учеников и родителей, которые пришли на торжественную линейку в школу. Заложников удалось спасти только через три дня, но не всех.



И сегодня по всей стране проходят митинги и акции под названием «Мир без террора». В Орле к символической «стене памяти» с самого утра жители приносят цветы и игрушки, а в час дня в руках тех, кто пришел поддержать акцию, зажглись красные лампадки со свечой. В это же время в 2004 году в Беслане в школе № 1, спустя три дня после захвата, прогремел взрыв и начался штурм. Тогда погибло 334 человека, из них 186 дети.





Всеволод Трифонов

3 сентября 2019 года







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