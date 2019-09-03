Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Вместе - против общей опасности. Сегодня исполнилось 15 лет со дня трагедии в Беслане. Вспомнят об этих событиях и в Орле.



- Орел стал частью «Золотого кольца России». А в нашей телерадиокомпании - на одну награду больше. Расскажем - как связаны эти два события.



- Вид спорта - олимпийский. Заняться им может - каждый. Областная федерация бадминтона приглашает на тренировки.



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Вести-Орёл

3 сентября 2019 года







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