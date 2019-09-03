Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Белые шары в память о погибших в Беслане. Сегодня по всей стране вспоминают события 2004-го года. Мы присоединились к акции «Мир во всем мире».



- За каждой детской картиной - недетская история. Проект «Дети солнца» вновь расположился в центре Орла. Как творчество помогает лечить душу? Выяснял наш корреспондент.



- Бронзовый призер чемпионата мира Worldskills сегодня получил заслуженную награду из рук губернатора. Мы тоже поздравили Даниила Шмыдова.



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Вести-Орёл

3 сентября 2019 года







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