Новости версия для печати Женщина, подозреваемая в убийстве, дала признательные показания Сегодня ночью в Северном районе Орла произошло убийство. Следователям и полицейским удалось определить подозреваемую по «горячему следу». Женщина призналась, что именно она зарезала сожителя. При закреплении показаний подозреваемой на месте преступления присутствовал и Иван Суверин.



Как выяснили следователи: и пьянство, и скандалы, и рукоприкладство были у сожителей в порядке вещей, и ночь преступления исключением не была.



Александр Капранов, старший следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «На фоне употребления спиртных напитков между подозреваемой и потерпевшим произошел бытовой конфликт, что и послужило мотивом к совершению преступления».

«Заправлялись» спиртным сожители на детской площадке. Там и началась склока, которая продолжилась в комнате бывшего общежития. Мужчина решил покинуть место скандала. За ним последовала и его благоверная. С ножом.





Александр Капранов, старший следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «С колото-резанными ранениями грудной клетки был обнаружен местный житель Северного района. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело».

Подозреваемая с трудом пыталась вспомнить о произошедшем. Как отметили следователи, уже к утру при освидетельствовании на алкоголь у нее было установлено опьянение более одного промилле. Восстанавливать картину случившегося пришлось по крупицам.



Не исключается, что в деле могут фигурировать и смягчающие обстоятельства. Следователи отмечают: в содеянном женщина раскаялась задолго до прибытия на место происшествия правоохранителей. Она бросилась к потерпевшему, стала звать на помощь, вызвала скорую.









Иван Суверин

3 сентября 2019 года







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