Орловщина шагнула в новый учебный год

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловщина шагнула в новый учебный годО старте образовательного процесса говорили сегодня на заседании правительства региона.
Больше 76-ти тысяч детей сели за парты. 653 образовательных организаций и учреждений получили паспорта готовности к приёму детей. Запаздывают лишь две школы.
Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Не начали учебный год две образовательные организации, в которых продолжается капитальный ремонт. Это бюджетное образовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» и бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская основная общеобразовательная школа» в Должанском районе».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В рамках отраслевого национального проекта предстоит еще много задач выполнить - это и решение кадровых вопросов, и повышение зарплат работникам сферы образования, и модернизация учебных заведений, и, конечно, - это особая ответственность - обеспечение безопасности детей».