Новости версия для печати Орловщина шагнула в новый учебный год О старте образовательного процесса говорили сегодня на заседании правительства региона.



Больше 76-ти тысяч детей сели за парты. 653 образовательных организаций и учреждений получили паспорта готовности к приёму детей. Запаздывают лишь две школы.



Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Не начали учебный год две образовательные организации, в которых продолжается капитальный ремонт. Это бюджетное образовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» и бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская основная общеобразовательная школа» в Должанском районе».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В рамках отраслевого национального проекта предстоит еще много задач выполнить - это и решение кадровых вопросов, и повышение зарплат работникам сферы образования, и модернизация учебных заведений, и, конечно, - это особая ответственность - обеспечение безопасности детей».





Антон Киселёв

3 сентября 2019 года







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