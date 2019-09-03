Новости версия для печати Выборы-2019 Единый день голосования – 8 сентября. В Орловской области подготовка к выборам идет в рабочем режиме. Глава региона поручил проверить доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями.



Собирать и подсчитывать голоса избирателей будут 723 участка - все приготовления уже в завершающей стадии. Впервые реализовывать своё избирательное право на этих выборах будут 6700 орловцев, всего же в списках избирателей 628,5 тысяч человек.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «У нас продолжается реализация механизма «Мобильный избиратель». С 24 июля все тридцать территориальных избирательных комиссий, 25 отделений многофункциональных центров, единый портал Госуслуг начали прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. Завершится прием заявлений 4 сентября».

Губернатор поручил в оставшиеся дни еще раз проконтролировать вопросы, связанные с предстоящими выборами, в том числе вопросы доступности избирательных участков для граждан с ограниченными возможностями. Необходимо по максимуму создать условия для всех жителей области - отметил Андрей Клычков.





Антон Киселёв

3 сентября 2019 года







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