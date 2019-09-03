Новости версия для печати В Тагино к началу учебного года отремонтировали мост Деревню Тагино Глазуновского района Орловской области пересекает Ока. Переправа, которая является единственной дорогой в школу, с годами пришла в негодность.



Не сумев добиться правильных действий от местных властей, в июле этого года люди обратились к активистам ОНФ. Съемочная группа ГТРК «Орел» выезжала на место с «фронтовиками». Жители Тагино рассказали , что мост, которым пользовались, чтобы попасть в школу, детский сад и в фельдшерско-акушерский пункт, уже давно находился в аварийном состоянии. Представители регионального отделения ОНФ пообещали помочь, и вот стало известно, что мост отремонтировали.





Орловское Информбюро

3 сентября 2019 года







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