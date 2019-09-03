Новости версия для печати Обвиняемый в убийстве младенца пойдет под суд Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сосковского района Орловской области, обвиняемого в убийстве малолетней дочери.



Следствием установлено, что 17 января 2019 года обвиняемый – 29-летний житель Сосковского района в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с женой. В ходе конфликта нанес ей несколько ударов ногой в область туловища, при этом задел свою пятимесячную дочь, которая находилась на руках у матери. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 сентября 2019 года







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