Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нож - как последний аргумент. Мы были на месте убийства в Северном районе Орла. Эксклюзивный материал Ивана Суверина.

- Без права на забвение. Сотни орловцев сегодня зажгли свечи памяти и выступили против терроризма.

- Дорога в школу стала безопасной. В Тагино отремонтировали мост. Ранее мы показывали, в каком он был состоянии.

- Орловцы вспоминали сегодня писателя-земляка с мировым именем.

- Картины, написанные сердцем. Жителям Орла представили проект «Дети солнца».

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Вести-Орёл

3 сентября 2019 года







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