Орловские полицейские рассказали школьникам, как безопасно переходить дорогу

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среда
4.09.2019
7:31:21
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Орловские полицейские рассказали школьникам, как безопасно переходить дорогуУчастники акции оформили участки тротуара рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи учебных заведений города предупреждающими надписями.
«По переходу только пешком», «Прочитай СМС на другой стороне», «Посмотри по сторонам», «Отвлекись от телефона», «Сними наушники и капюшон», «Посмотри, проверь, переходи», «Возьми ребенка за руку» - такие призывы должны побудить пешеходов быть внимательными при переходе дороги и сделать их путь более безопасным.
Зачастую не только юные пешеходы, но и взрослые не всегда отрываются от экрана телефона, снимают наушники и капюшон, а проблема велосипедистов, которые пересекают проезжую часть не спешившись, появляется в течение всего летнего сезона. Поэтому активисты таким необычным образом напомнили родителям, что нужно крепче держать своих малышей за руку перед переходом через дорогу, а также соблюдать и другие правила безопасности.
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